Türkiye 11 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 349 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 600 bin 540'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 180 oldu.

''Aşılarını eksik bırakanlar, yıpratıcı günler yaşıyor"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 82,00 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 600 bin 540'a yükseldi.

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