Kocaeli'de cezaevindeki ölüme soruşturma başlatıldı

Müebbet hapis cezası ile PKK terör örgütüne üye olmak suçundan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Garibe Gezer kaldığı odada ölü bulundu. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.

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KOCAELİ 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda; PKK terör örgütüne üye olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Garibe Gezer, kalmakta olduğu odanın banyosunda su fıskiyesine polar eşofmanı ile asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi, daha sonra ise ölüm nedeninin araştırılması için Gezer'in cesedi otopsiye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının ölümle alakalı geniş çaplı soruşturması sürüyor.