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Konyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi

Konyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alarak puanını 30'a çıkaran Konyaspor, gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. 3'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşayarak 22 puanda kalan Fatih Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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12. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

53. dakikada Konyaspor öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı sahasından ara pasında topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

71. dakikada Konyaspor üçüncü gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Soner Dikmen ceza sahasında bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Viviano, gole izin vermedi.

79. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

83. dakikada Pesic'in ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top direkten döndü.

84. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Konyaspor atağında Michalak ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi.

85. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

88. dakikada konuk takım dördüncü golünü buldu. Soner Dikmen'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan ve sol çaprazdan hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

Konyaspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük: 1 - 4 :Konyaspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu (Dk. 85 Baniya), Balkovec, Biglia, Emre Mor (Dk. 62 Adnan Uğur), Jimmy Durmaz (Dk. 63 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 62 Ahmed Musa), Karamoh, Pesic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 90 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Mpoku), Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Cikalleshi (Dk. 89 Ahmed Hassan)

Goller: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic, Dk. 53 ve 88 Serdar Gürler, Dk. 85 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

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