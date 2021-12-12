Antalya'da 14 yaşındaki Berk 5 gündür kayıp! "Arkadaşımla buluşacağım"
ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.Abone ol
Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi.
Oğlundan 5 gündür haber alamayan anne Tosunoğlu, polise başvurdu. Kayıp Berk Tosunoğlu'nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.