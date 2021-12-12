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Mardin'de 4 çocuk annesi kadın çocuklarının önünde vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mardin'de 4 çocuk annesi kadın çocuklarının önünde vurularak öldürüldü

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi Cahide Can (32), eşi Sabri Can (32) tarafından çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 

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Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi ve 10 yıldır evli olan Cahide Can, eşi Sabri Can ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmada çocuklarının gözleri önünde eşine önce şiddet uygulayan Can, ardından evde bulunan pompalı tüfekle 6 el ateş açtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarda bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde saçmaların isabet ettiği Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Cinayete tanık olan çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Jandarma ekipleri olay yeri incelemesinin ardından eşini öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Sabri Can'ın izini sürdü. Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında olduğu öğrenilen şüpheli Sabri Can, jandarmanın operasyonuyla suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Zanlı Sabri Can jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.  

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