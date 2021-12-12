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İngiliz bankası Barclays'ın dolar ve euro tahmini korkuttu

İngiliz bankası Barclays'ın dolar ve euro tahmini korkuttu

Dolar kurundaki artış sürerken, İngiltere'nin Barclays Bankası dolar ve euronun değer kazanmaya devam edeceğini söyledi. Dolar için yıl sonu tahminini 14.5 TL olarak açıklayan banka 2022 sonu için 16 TL olarak belirledi.

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Dolar/TL, hafta sonu 13,8790 seviyesinden işlem görüyor. Avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 15,7240'tan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

"Faiz indirimleri devam edecek"

Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine Aralık ve Ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.

Dünya gazetesinin aktardığına göre banka, Para Piyasası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu öngörü tutarsa politika faizi yüzde 12’ye çekilmiş olacak.

Banka, Türkiye’de enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 30 civarına yükseleceğini tahmin ederken, bunun faiz indirimlerini daha zor hale getirse de MB’nin planını değiştirmeyeceğini vurguladı.

2022 ikinci çeyrekte dolar 16 TL olacak tahmini

Kur tahminlerini de açıklayan Barclays, dolar/TL için 2021 sonunda 14,50, 2022 ilk çeyrekte 15,50 ve ikinci çeyrekte 16,00 olacağını ve 2022 sonunda da bu seviyede kalacağını öngördü.

Euro 2022 sonu 19 TL tahmini

Banka, avro/TL için son çeyrekte ve 2022 ilk çeyrekte 16,68, 2022 ikinci çeyrekte 17,98, üçüncü çeyrekte 18,88, son çeyrekte 19,04 seviyelerini bekliyor.

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