Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı
Bursa’da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı.
Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.'nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde İsmail K.'nın olay yerinden ayrılıp, dezenfektan dolu şişeyle geri gelerek Burak A. ile şakalaştığı daha sonra Burak A.'nın alev aldığı ve çevredeki vatandaşların panikle yardım etmesi görüldü.
‘’30 saniye geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybedecekmiş’’
Yaşanan olayın ardından İHA muhabirlerine konuşan Burak A.'nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.'nın ailesinden ve kendisinden şikâyetçi olduklarını belirtti.