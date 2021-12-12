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'Tabut Ali' Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Tabut Ali' Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı

Adana polisi, suç işlediği silahları tabutta sakladığı, mezarlıkta yatıp kaktığı için “Tabut Ali” olarak bilinen ve 21 yıl hapis cezası alan firari hükümlüyü Ukrayna’da yakalayarak Adana’ya getirdi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında “silahlı çıkar amaçlı suç örgütü” kuran şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Bu operasyonda suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için “Tabut Ali” olarak bilinen Ali Doğan Efe de yakalanıp yargılandı. Ancak yargılama uzun sürdüğü için tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davada Efe’ye 21 yıl hapis cezası verildi ve ceza Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan Adana polisi, hükümlünün Ukrayna’ya kaçtığını belirledi. Polis zanlının Kiev kentinde saklandığını belirleyip, Interpol Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Ukrayna Interpol polisi, operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. “Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit” suçlarından kaydı olan Efe için Adana polisi Kiev’e giderek teslim aldı. Adana’ya getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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