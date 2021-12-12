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AUZEF sınav giriş belgesi alma 2021 ekranı AUZEF sınav yeri sorgulama

AUZEF sınav giriş belgesi alma 2021 ekranı AUZEF sınav yeri sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 18 - 19 Aralık tarihlerinde tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgesini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilecek.

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Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar gelecek hafta sonu yapılacak. Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar. Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmuyor. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

AUZEF sınavı ne zaman:

AUZEF güz yarıyılı bitirme sınav tarihi 18-19 Aralık 2021 olarak güncellendi.

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama

18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF sınavları yüz yüze mi yapılacak:

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

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