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CHP'li Ahmet Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Ahmet Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'li Akın yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını, vatandaşların alışveriş yaparken ödemek zorunda kaldığını iddia etti.

Son bir yılda birçok eşya ve temel gıda ürününe zam üstüne zam yapıldığını öne süren Akın, "Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı." ifadesini kullandı.

Ahmet Akın, mutfak tüpüne özellikle son 3 ayda "fahiş oranlarda" zam yapıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Henüz 2021 bitmeden mutfak tüpünün fiyatındaki artış neredeyse iki kat oldu. Bu yılın başında, 1 Ocak 2021 itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021'de satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20'nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20'nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı?"

 "Tüp kullanarak ısınmak lüks oldu"

Tüpün mutfakların yanı sıra bazı vatandaşlar tarafından ısınma amaçlı da kullanıldığına dikkat çeken Akın, "Mutfak tüpünü kullanmayı özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız tercih ediyor. Bu nedenle henüz bir yıl olmadan fiyatın ikiye katlanması da en çok kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı etkiliyor. Öte yandan bazı vatandaşlarımız mutfak tüpünü kış aylarında ısınma amaçlı olarak da kullanıyor. Ancak peş peşe yapılan zamların ardından mutfak tüpünü ısınma amaçlı kullanmak artık lükse dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

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