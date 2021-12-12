Sokak röportajı yapanlara şafak baskını! Gözaltına alındılar: Sebebi ise bakın ne

Sokak röportajı yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

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Sokak röportajları, ülkemizde her geçen gün yeni tartışmalara yol açmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda sokak röportajları için basın kartı gerekeceğine dair bazı haberler ortaya çıkmıştı. Bugünse sokak röportajlarıyla bilinen dört isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, ‘Sade Vatandaş’ lakaplı Mehmet Koyuncu, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural’ın evlerine bugün sabah saatlerinde baskın yapıldı. Kendine Muhabir’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre kendisinin evindeki iletişim araçlarına da el kondu.







"Bütün iletişim araçlarımızı aldılar"

Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir hesabında, "Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit birinci" dedi.

YouTube platformunda paylaşım yapan kanallardan biri olan Sade Vatandaş da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu. Sade Vatandaş, "Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu ap açık ortada" dedi.





3'ü gözaltına alındı

Gözaltı kararı çıkarılan dört kişiden üçü gözaltına alındı. Sade Vatandaş kanalıyla bilinen Mehmet Koyuncu, İstanbul’da olmadığı için gözaltına alınmadı. Gözaltına alınan Turan Kural'ın hesabından yapılan paylaşıma göre operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Gözaltının gerekçesiyse henüz paylaşılmadı. Kendine Muhabir ekibinden Hasan Köksoy, henüz birkaç gün önce bir röportajı nedeniyle tutuklanmıştı.