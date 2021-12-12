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İsrail Başbakanı tarihinde ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı tarihinde ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor

İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett, ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor. Bennett'in yarın Veliaht Prens ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede, "iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının" ele alınacağı aktarıldı.

Ziyaretin, ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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