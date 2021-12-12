Mardin'in Suriye sınırında kaliteli petrol keşfedildi TPAO böyle duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Türkiye-Suriye sınırında gerçekleştirdiği ağır petrol keşfi, Mardin'de sevinçle karşılandı.

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TPAO, Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi.

Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.

TPAO böyle duyurdu

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!” denildi.

Yöre halkı sevinçle karşıladı

Petrol bulunan kuyunun yakınındaki kırsal İkiztepe Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Latif Yenigün, AA muhabirine, yıllardır bölgede petrol arama çalışmalarının sürdüğünü, son yıllarda ise çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Yenigün, çalışmalardan sonuç alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Araziye kuyu kazdılar, sordum nasıldır diye, iyi petrol çıktığını söylediler. Buna biz de sevindik. Petrolün çıkışı bizi sevindirdi. Ülkemiz kazanınca biz de kazanıyoruz. Bu çalışmalardan memnunuz, devamını da istiyoruz. Daha fazla petrol sahası, kuyular açılırsa çok memnun oluruz." dedi.

"Topraklarımızın hem üstü hem altı zengin"

Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu belirterek, hafta sonu geldiği babaevinde sevinçli haberi aldığını söyledi.

Bölgede petrol keşfedilmesine çok sevindiğini anlatan Yenigün, "Köylülere destek, gençlere iş sahalarının açılmasını ümit ediyoruz. 10 yıldır buraya görevliler geliyor ve araştırıyor. Burada petrol olduğu biliniyor. Uzun süren çalışmalardan sonra bu yıl çıkmaya başladı. Çıktığını duyunca da sevindik. Burası verimli topraklar, daha fazla da çıkar. Bu petrollerin bulunmasını isteriz. Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur." diye konuştu.