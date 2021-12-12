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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Isınmayla başlayan idmanın, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Galatasaray'da günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceğiyle ilgili kararın, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verileceği ifade edildi. Kamp kadrosunda Arda Turan da yer almadı.

Bugün Sivas'a gidecek sarı-kırmızılı takımın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne.

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