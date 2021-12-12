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Anketçi Mehmet Ali Kulat'ın iddiası: Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor

Anketçi Mehmet Ali Kulat'ın iddiası: Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, hayat pahalılığı nedeniyle halkta iktidar partisine öfke duyulduğunu iddia ederek, "Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor" dedi.

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Fahiş fiyatlar, yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen döviz kurları ekonomi ülkenin 1 numaralı gündemi oldu. 

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ismini vermediği bir gazeteciyle olan diyaloğunu Twitter sayfasından paylaştı.

Kulat, iktidar partisinin sandıkta çok ağır bedel ödeyeceği iddiasında bulundu.

Kulat, bir gazetecinin "Sen sahayı iyi okursun dip dalga konusunda ne diyorsun?" sorusuna, "Dip dalga bitti, artık tsunami geliyor" yanıtını verdi.

Kulat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci dost aradı: Sen sahayı iyi okursun dip dalga konusunda ne diyorsun? O eskidendi. Dedim. Şaşırdı;  nasıl yani dip dalga yok mu? Halbuki 5 - 6 ay öncesi sen sürekli dip dalga diyordun ne oldu? dedi.  Haklısın dip dalga bitti. Artık fırtına / tsunami geliyor" ifadesini kullandı. 

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