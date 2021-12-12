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Kara borsaya düştü fiyatlar fırladı! Tamamen durdu: Ekmek arası 35-40 liraya çıkacak

Kara borsaya düştü fiyatlar fırladı! Tamamen durdu: Ekmek arası 35-40 liraya çıkacak

Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı.

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Sektör temsilcileri, kuzuda stok döneminin başladığını söyledi. Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu. Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi. Sektörün öncü isimlerinden Erdal Aslanboğa, "Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz. Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var. Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.

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