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Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi ilk sözleri bu oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 20 Kasım'dan bu yana tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, taburcu edildi.

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Ünlü sanatçı İnanır, hastaneden ayrılmadan önce otomobilinin içinden gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisi sürecinde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Kendisiyle ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirterek gazetecilere de teşekkür eden İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanları en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler." ifadelerini kullandı.

"Sanatçımızı şifayla taburcu ettik"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sanatçının hastaneden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, İnanır'ın beyin damar hastalığı ön tanısıyla 20 Kasım'da hastaneye yatırıldığını ve 21 Kasım'da ameliyat edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Kendisini biraz önce uğurladık. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar."

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da rahatsızlanınca ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ameliyat edilen ve bir süre yoğun bakımda kalan İnanır, durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise geçmişti.​​​​​​​

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