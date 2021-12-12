99 depremi sonrası babasının tavsiyesi üzerine başladı Düzce'de 35 kişiye istihdam sağladı
1999 depreminin ardından babasının "herkesin yaptığı değil, yapamadığı işlere yönelin" tavsiyesi üzerine mantar üretimine başladığını söyledi. Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı.
Ortaokul mezunu olan ve hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla birçok alanda çalışmalar yapan Veli, 1999'da Düzce'de yaşanan depremin ardından tavuk yetiştiriciliğini bırakarak farklı bir alana yönelmeye karar verdi.
Mantar üreticiliği yapmak için harekete geçen Veli, araştırmaları sonucu tavuk kümesini mantar üretim tesisine dönüştürdü. Küçük çaplı başladığı işte deneyim kazanan Veli, yakınlarının da desteğiyle işini büyüttü.
Taleplerin artması üzerine başvuruda bulunduğu KOSGEB ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan Veli, üretimini genişleterek günlük 1,5-2 ton üretim kapasitesine ulaştı.
Eleman ihtiyacı artan Veli, işi öğrettiği çoğu kadın 35 kişiyi istihdam ederek aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladı.