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MEDYA

Kübra Par, Akit TV sunucusuna 'ekran cambazı' deyip sordu! 'O papyonunu sana zorla Atatürk mü taktırdı?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Akit TV sunucusu Muharrem Coşkun'un Atatürk tartışması olay oldu. Habertürk yazarı Kübra Par, Atatürk'e dil uzatan Akit sunucusu Muharrem Coşkun'u yerden yere vurup taktığı papyonu hatırlatarak, "E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?" diye sordu

Akit TV sunucusu Muharrem Coşkun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı canlı yayına çıkardı ve ikili arasındaki Atatürk kavgası olay oldu. Ümit Özdağ, karşısında papyon takıp "Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır" diyen Coşkun'un karşısına Atatürk büstü koyunca sosyal medya çalkalandı.

Habertürk yazarı Kübra Par ise, "Ekran cambazı" dediği Akit sunucusu Coşkun'un taktığı papyonu gösterip, "E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?" diye sordu. İşte Tübra Par'ın "Allah akıl fikir versin" başlıklı o yazısı:

Akit TV'ye ders olsun diye süt götürmüş

Olay yeri, Akit TV’de Kırmızı Masa adlı program. Konuk, Zafer Partisi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ. Konu Atatürk. Özdağ, sık sık Atatürk düşmanlığı yapan bu kanala ders olsun diye masanın altından Ulu Önder'in bir büstünü çıkarıp önüne koyuyor. Buna karşılık program sunucusu Atatürk’ü şu sözlerle eleştiriyor:

“Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır. Cumhuriyet’i kurduktan sonra cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetini ve inancını tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin kılık kıyafeti için millete zulmetmiştir” diyor.

Şalvar giyip fes takarak mı çıkmış ekrana!

Peki bu lafları ederken kendisi şalvar giyip fes mi takmış dersiniz? Hayır yahu basbayağı papyon takıyor.

Evet evet, Atatürk’ü kıyafet devrimi yaptığı için eleştiren bu cambaz ekran yüzü, dikkat çekmek uğruna ekrana papyonla çıkıyor.

E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?

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