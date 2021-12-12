Cemal Enginyurt öyle bir cevap verdi ki Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Armağan Çağlayan'ın sorusuna verdiği yanıt kahkaha attırdı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor sorular programına konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın "MHP'den ihraç edilmenizin sebebi fındık eleştiriniz miydi yoksa başka faktörler var mı" sorusuna Enginyurt, "En son Tarım Bakanı’na yönelik sözlerimizden dolayı ihraç edildik. Yani ben fındık üreticisine söz verdim seçimlerden önce. Beni seçerseniz, ceylan derisi koltuklarda oturup, yan gelip yan yatmayacağım. Ben sizin hakkınızı hukukunuzu savunacağım neye mal olursa olsun dedim. Bugün de aynı noktadayım. Bin defa ihraç edilsem, fındık üreticisinin hakkını, Ordulunun hakkını, Türk milletinin hakkını savunmaya devam ederim" diye yanıt verdi.



Enginyurt, MHP'den ihracı ilgili süreç hakkında sözlerini "Belki başka partilere de gidebilirdim, bunu da söyledim her yerde. Gidemezdim, İYİ Parti’ye çok sövdüm, CHP’ye çok sövdüm. Sövmediğim tek parti vardı, o da Demokrat Parti. Dolayısıyla Demokrat Parti’de siyaset yapmayı, orada kalmayı tercih ettim." diyerek sürdürdü. Enginyurt'un bu sözlerinin ardından programın sunucusu Armağan Çağlayan, "Çok yaşayın Cemal Bey, vallahi çok yaşayın" şeklinde karşılık verdi.