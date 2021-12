Ekrem Açıkel 'şaka yapmıyorum' dedi! Et ve süt zammı sonrası Twitter'da olay oldu tepki çekti

TGRT'de, Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, büyükbaş hayvanların zararlarından bahsettiği haberinde, "Bırakın şimdi proteini" diyerek az et ve süt tüketimini savundu.

Et ve süt ürünlerine gelen zamların ardından TGRT Ana Haber'in 10 ay önceki haberi sosyal medyanın gündemine girdi. Ana haber bülteninde yayınlanan bir haberde vatandaşa, dünyanın yok olmaması için et ve süt tüketmeyin çağrısı yapıldı. Haberde, büyükbaş hayvanların metan gazı ürettiği ve bu yüzden dünyanın büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu anlatılan haberde vatandaş et, süt ve süt ürünü tüketmenin dünyaya zarar verdiği görüşü savunuldu.



Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, "Büyükbaş hayvan dünya için tehlikeli olabilir mi? Cevap doğru, hadi gelin anlatayım. Ne kadar az et, ne kadar süt ve süt ürünleri tüketirsek dünya için o kadar faydalı iş yapmış olacağız. Bırakın şimdi protein meselesini falan. Büyükbaş hayvancılığın zararı inanın gazlar düşünüldüğünde, ortaya çıkan metan gazı, arabalardan çok daha fazla..." dedi. Öte yandan, sosyal medyada da '#TGRTHaberHaddiniBil Hastag'i açılarak, yapılan habere tepki gösterildi.