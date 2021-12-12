Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 20 Kasım'dan bu yana tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, taburcu oldu. İnanır hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 20 Kasım'dan bu yana tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, taburcu edildi.

Ünlü sanatçı İnanır, hastaneden ayrılmadan önce otomobilinin içinden gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisi sürecinde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Kendisiyle ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirterek gazetecilere de teşekkür eden İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanları en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler." ifadelerini kullandı.