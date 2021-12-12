İspanya’da sel ve toprak kayması! 1 kişi hayatını kaybetti

Barra fırtınasının ardından İspanya’nın kuzeyinde görülen şiddetli yağış, sel baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu.

Navarra Özerk Topluluğu Yönetimi bölgedeki 3 nehrin taştığını, Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirirken, Bask bölgesinde birçok ev ve bir hastane sular altında kaldı.

Navarra Özerk Bölgesinde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken bir kulübede 49 yaşında 1 kadın hayatını kaybetti.