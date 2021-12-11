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POLİTİKA

Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM kürsüsünde CHP'li vekillerin yüzlerine, "25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz?" dedi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine, "3 yıldır bakansınız, ne değişti?" diyen CHP'lilere yanıt verdi.

"Ben neler yaptığımı anlattım, anlatıyorum" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Soruyorum sizlere. Siz 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana bir tane başlattığınız kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde kaç tane kentsel dönüşüm projesi başlattınız? Kaç tane yeşil alan projesi başlattınız? Kaç tane atık su arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz kızıyorsunuz ama yine söyleyeceğim. 25 yılda Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız."

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