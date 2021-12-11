Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı 6 yeni madde sıraladı Cinsel yönelim vurgusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı yeni videoda iktidarlarının ilk 6 yılında özgürlükler konusunda atacakları adımları yayınladı. Cinsel yönelim vurgusuyla adil davranılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu "Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacaklar." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla iktidar olduktan sonra ilk 6 ayda atılacak özgürlük adımlarını sıraladı. "İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu olarak yeniden yapılandırılacak" diyen Kılıçdaroğlu, bu kuruma tahsis edilecek bina için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasını da gözüne kestirdiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak şunları söyledi: "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, “farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan” bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli:) Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum..."

Özgürlükler kapsamında 'Sorulamayacak sorular Kanunu' çıkartacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu kadınlara işe alımada bu soruların sorulamayacağını söyledi: "Sorulamayacak sorular Kanunu çıkartılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Kamu ve özel sektör işe alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. Bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar sınırlandırılacak. Basit bir örnek vereyim, kadınlara evlilik ve doğum planları sorulamayacak"

Cinsel yönelim vurgusu: Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacak

Kılıçdaroğlu vatandaşlara ayrım yapılmayacağını şu maddede vurguladı ve trollerin bu maddeden kendilerini eleştireceğinin altını çizdi: "Adil Devlet yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacaklar."

Kılıçdaroğlu videosunda şunları söyledi:

Merhabalar sevgili halkım. Bu kez Genel Merkezimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz iktidara gelişimizin ilk 6 ayında gençlere ve kadınlara sağlayacağımız kolaylıkları anlatmıştım ve şahitliğinizi rica etmiştim. Yine hatırlatayım, reformlardan söz etmiyorum. Bunlar ilk 6 ayda halkımıza nefes aldıracak düzenlemelerdir.

Bugün sıra üçüncü başlığımıza geldi. Üçüncü başlığımız iktidarımızın ilk 6 ayında yurttaş özgürlüklerine dair sağlayacağımız 6 düzenleme olacak. Sevgili halkım, maalesef çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda bu ülkenin kafası karışık. İktidarlar bu ülkede hep birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı, ezdi. Hep birlikte el ele yaptık bu hataları. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum. Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelmelidir. Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız. Türkiye'de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonuna kadar öyle yaşamalılar. Mirasım bu olmalı benim. Türkiye'ye bırakmak istediğim miras tam da budur.

İktidara geldikten sonra ilk 6 ay içinde özgürlükler adına atacağımız ilk 6 adım şunlardır:

1. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adı altında yeniden yapılandırılacak. Bu kurum toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum, herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek. Gerekli hallerde yaptırım uygulayacak. Şunu da söyleyeyim. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı'nın binasını kestirdim aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasetin propagandasına alet olamayacağı için, o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak.

2. Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. Örneğin ifade özgürlüğü kamu otoritesinin müdahalesi olmaksınız, bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsayacak. İfade hakkı ve özgürlüğü ihlal edilen herkes ihlali yapanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksınız yargı makamlarına başvuru hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurulacak. İfade ve fikir özgürlüğünden dolayı ceza almış olanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek. Örneğin barış akademisyenleri Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız işbaşı yapacak. Ayrıca AYM ve AİHM kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar tahliyeyi gerektiriyorsa, tahliye gerçekleştirilecek. Yeniden yargılanmayı gerektiriyorsa vakit geçirmeksizin yeniden yargılama süreci başlatılacak.

3. Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın mağduriyetleri aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet, vatandaşıyla helalleşecek, açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşayabileceği bir Türkiye olacak.

4. Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Örneğin, kamu ve özel sektör işe alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim. Kadınlara, 'Evlilik ya da doğum planları' sorulmayacak.

5. Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Yani, vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimi önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim ilkesi doğrultusunda bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyunu da resmi kayıtlara erişim hakkı verilecek.

6. Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı durumuna düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacak. Varsın yürüsünler, aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz sevgili halkım.

İşte böyle... 6 kolaylık başlığımızın üçüncüsünü de tamamlamış olduk. Başaracağız sevgili halkım. Bu zincirleri kıracağız, geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Göreceksiniz, çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamayacak bu ülkede. Allah hepimize böyle güzel bir Türkiye nasip etsin. Haydi hoşça kalın.