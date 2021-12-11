Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi! Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelendirilen sosyal medyanın, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından biri haline dönüştüğünü belirterek, "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021'e video mesaj gönderdi.

Sosyal medya yalan, üretilmiş haber yayıyor...

Erdoğan mesajında dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin insan hayatını da derinden etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz."

Milyonlarca insanın hayatı karartılıyor

"İkili bir denetim denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir."

Vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz

Dezenformasyonun sadece bir milli güvenlik meselesi olmaktan çıkarak küresel bir güvenlik sorunu halini aldığını belirten Erdoğan, "Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımız doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz. Dünyadaki iyi örnekler ışığında, kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Maddi gücü ne olursa olsun, hiçbir şirketin...

Tüm bu önlemleri alırken demokrasinin ve uluslararası hukukun tanıdığı yetkileri kullandıklarını belirten Erdoğan, "Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin uluslararası hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.