Meclis'te kavga çıkınca Celal Adan çileden çıktı! Kavga edeceksiniz dışarı çıkın orası müsait

TBMM'de bütçe görüşmelerinde sık sık kavga çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşurken yine gürültü çıkınca TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan isyan etti: "Bağırıyorsunuz. Araya adamlar da girecek, kavga da edemeyeceksiniz. Kavga edecekseniz; çıkın, dışarıda zemin müsait..."

TBMM Genel Kurulu'nda, 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde sık sık tartışma ve zaman zaman da yumruklu kavgalar yaşanıyor. Son olarak dün geceki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaşanan kavga, Meclis'i yöneten MHP'li TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan'ı çileden çıkardı.

Napıyorsunuz siz ya! Ne bağırıyorsun kardeşim...

Vekillere müdahalesi etkili olmayan Celal Adan şunları söyledi: "Ne yapıyorsunuz siz ya? Bağıran milletvekilleri... Ne bağırıyorsun kardeşim. Ne kadar çok bağırıyor. Çok değerli grup başkanvekilleri süreci takip ediyorlar. Grup başkanvekilleri not alıyor."

Kadın milletvekili geldi ve dedi ki...

"Bağırarak neyi elde edeceksiniz? Kalite düşüyor. Sabahleyin çok değerli bir milletvekili, bir hanımefendi geldi dedi ki: Oğlum kavga olunca kaç, dedi. Bundan daha büyük uyarı olur mu?"

Kavga edeceksiniz çıkın dışarda zemin müsait

Celal Adan'ın vekillere isyanı bununla sınırlı kalmadı. Celal Adan, "Bağırıyorsunuz. Araya adamlar da girecek, kavga da edemeyeceksiniz. Kavga edecekseniz; çıkın, dışarıda zemin müsait" dedi. Meclis'te vekillerin Celal Adan'ın bu sözlerini alkışladığı görüldü.