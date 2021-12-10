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POLİTİKA

Ali Babacan barda eğlenenlere selam çaktı! Davet edilince bakın ne yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'de bir mekanda eğlenen gençlere selam verdi. Babacan, esnaf gezisi sırasında, “Sevemedim Karagözlüm” şarkısı eşliğinde bara davet edildi ve girdi.

DEVA Partisi’nin 1. Olağan Kongresi için Çanakkale’de bulunan Ali Babacan, akşam saatlerinde şehri turladı. Başdanışmanı Cem Avşar ise o anları Twitter hesabında paylaştı. Babacan’ın, Çanakkale kordonda gezerken bir mekanın önünden geçtiği sırada çalan şarkının ise Şebnem Ferah’tan “Sil Baştan” olması sosyal medya kullanıcıları tarafından “manidar” olarak yorumlandı. 

Babacan daha sonra müşteriler ve işletme tarafından mekana davet edildi. Çalan bir diğer şarkı olan “Sevemedim Kara Gözlüm”de yer alan “Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca” sözlerinin ardından Babacan bara girdi. 

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