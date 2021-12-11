Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay sözler: Bunlar sarhoşlar yüzünden değil sarıklılar yüzünden başımıza geliyor

"Hoşaf soğutmayan, kuyruk sallamayan, yalakalık yapmayan hocaları denleyin” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı suçlayarak, “Ondan sonra 'sarhoşlar yüzünden başımıza şunlar geldi, bunlar geldi' diyorlar Ne sarhoşu ya! Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor" dedi. Diyanet'e yüklenen Cübbeli Hoca, "Bizi kim kurtarabilir? Katar mı kurtaracak? Yahudi'nin uşağı Birleşik Arap Emirlikleri mi kurtaracak?" diye sordu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "öp beni, yala beni, şap beni..." videosundan sonra yeni bir video ile daha sosyal medyayı sallayacak gibi gözüküyor. Cübbeli Hoca, olay videosunu, "Eşcinsellik Gibi Günahlara Saygı Duyulur ve Ehl-i Sünnet'e Muhâlif Görüş Sâhiplerine Diyânet'te Bile Terfî Verilirse Bizi Ne BAE Ne de Katar Kurtaramaz!" başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Hoşaf dağıtmayan, kuyruk sallamayan hocaları dinleyin...

"Hoşaf soğutmayan, kuyruk sallamayan, yalakalık yapmayan hocaları denleyin" diyerek din adamları arasında fark olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, bugünkü felaketlerin sebebinin Diyanet'e yapılan bazı atamalar olduğunu söyleyip ekledi: “Ondan sonra 'sarhoşlar yüzünden başımıza şunlar geldi, bunlar geldi' diyorlar Ne sarhoşu ya! Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor..."

Adamı neredeyse Diyanet İşleri Başkanı yapacaklar

Hadisleri inkar eden kişilerin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na atandığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Kafalarına sarık takıyorlar, camide vaaz ediyorlar yav! 'Ayet olsa aklıma bakarım, reddederim' diyor yav... Halis Aydemir denen adam maaş alıyor. Peygamberimizi tanımayan adamı terfi terfi, terfi Din İşleri'nin başına getirdiler! İyi ki Diyanet'in başına getirmediler! Az kalsın getirecektiler yani..."

Ne sarhoşu ya! Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor

"Ondan sonra 'sarhoşlar yüzünden başımıza şunlar geldi, bunlar geldi' diyorlar" ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti: "Ne sarhoşu ya! Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor. Adamın sarıkla kaç tane konuşması var. Niye bir şey denmiyor bunlara! Ekonomi bozuldu mu tencereyi tavayı kapan sokağa çıkıyor. Ama Allah'ın diniyle alay edildiği zaman çıt yok!"

Belalar peş peşe geliyor!

"Şimdi onun için belalar artarda, peş peşe gözüküyor. Biz bunları evvelce de uyardık. Allah Rasulü'ne (SAV) gurur isnad eden adama terfi terfi, terfi... Allah da seni ne yapar? tenzil, tenzil, tenzil... Dibine kadar..."

"Bugünden sonra hep dibe vuracaksınız, hiç yükselme beklemeyin. Tevbe ederseniz, bu adamları ihraç ederseniz ve bunları insanlara teşhir ederseniz müstesna" dedik? Yaptılar mı? Yapmadılar... Eee ne bekliyoruz bereket mi bekliyoruz?.."

Bizi Katar mı kurtaracak Yahudi uşağı BAE mi?

"Peygamberimize hakaret edilen bir yerde herkes susarsa böyle bir durumda bizi kim kurtarabilir? Katar mı kurtaracak? Yahudi'nin uşağı Birleşik Arap Emirlikleri mi kurtaracak?" diye sordu.