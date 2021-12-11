Bülent Şakrak pazarcının 'Zam gelecek dolar oldu 14 lira' türküsüyle Instagram'ı yıktı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından paylaştığı 'Zam gelecek zam gelecek, dolar oldu 14 lira' türkü videosuyla sosyal medyayı kahkahalara boğdu. Bir pazar satıcısının 'Zam gelecek, akşam yine zam gelecek, dolar oldu 14 lira, akşam yine zam gelecek' diye türkü söylediği videoyu paylaşan Şakrak, "Son dönem açık ara en beğendiğim türkü" notunu düştü.

FOX dizisinde erken final yapan Misafir dizisinin Polis Oğuz'unu canlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yükselen döviz kurunu ve hayat pahalılığını kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla esprili bir şekilde eleştirdi.

Kişisel Instagram hesabında sık sık türkü de paylaşan Şakrak, bu kez farklı bir türküyle takipçilerini güldürdü.

Sık sık yaptığı türkü paylaşımları oldukça beğenilen oyuncu, bir pazarcının satış yaptığı esnada "Zam gelecek zam gelecek, akşam yine zam gelecek, dolar oldu 14 lira, akşam yine zam gelecek" sözlerini uydurarak derlediği türkü videosuna yer verdi.

"Son dönem açık ara en beğendiğim türkü"

Kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan Şakrak, paylaşımına "Türkü sevdalısı olduğumu bilirsiniz. Son dönem açık ara en beğendiğim türkü... Arz ederim." notunu düştü.

En son Misafir dizisinde Oğuz Polis rolündeydi

9 Aralık Perşembe akşamı son kez izleyicilerle buluşan Misafir dizisinde Bülent Şakrak, Oğuz isimli neşeli bir polis karakterine hayat veriyordu.

İşinde çok başarılı olmasa da doğru olmaya çalışan ve çevresinin de neşe kaynağı olan bu karakteri oyuncu başarıyla canlandırdı.