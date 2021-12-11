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POLİTİKA

AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a ihale suçlaması! Yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin "Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttığını söyledi.

Şahin, Twitter'dan paylaştığı video mesajında Yavaş'a ilişkin “Belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı" iddiasında bulundu.

Fatih Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.

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