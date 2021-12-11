HeForShe hareketinin temsilcisi Kerem Bürsin'den İbrahim Tatlıses yorumu

Kerem Bürsin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla HeForShe Türkiye’nin sözcüsü oldu. Bürsin, Altın Kelebek’de ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen ve sosyal medyada bu yüzden çok eleştirilen İbrahim Tatlıses ile ilgili düşüncelerini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla HeForShe Türkiye’nin sözcüsü olan Kerem Bürsin, Altın Kelebek’te ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen ve sosyal medyada bu yüzden çok eleştirilen İbrahim Tatlıses ile ilgili düşüncelerini ifade etti.







Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.



‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü oldu

Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" sözleriyle 'HeForShe Hareketi’ne destek vermişti. Bu konudaki duyarlılığı ile bilinen oyuncu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya ve harekete geçmeye çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü oldu. Bugün gerçekleşen organizasyonda basınla ve gençlerle bir araya gelen Kerem Bürsin kendisine verilen bu görevle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir ünvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmamasının nedeni İbrahim Tatlıses mi?

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmayan Kerem Bürsin, neden katılmadığı ve ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen ve sosyal medyada bu yüzden çok eleştirilen İbrahim Tatlıses ile ilgili düşünceleri sorulunca şunları ifade etti:

"Direkt olarak 'şu sebeple katılmadım' demek doğru olmaz. Çünkü bilmiyordun. O yüzden bir savunmanın arkasına geçmeyeceğim. Ama kişinin özelinden de değil, genelleyeceğim çünkü bence doğrusu o. Eşitsizliğe teşvik eden, eşitsizliğin doğru olduğunu gösteren kimsenin dediklerini, hareketlerini tasvip etmem. Benim politikama çok aykırı bir şey."