BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
MEDYA

Kanunsuz Topraklar 11. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 124. bölüm fragmanı
Yasak Elma 124. bölüm fragmanı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
HeForShe hareketinin temsilcisi Kerem Bürsin'den İbrahim Tatlıses yorumu
HeForShe hareketinin temsilcisi Kerem Bürsin'den İbrahim Tatlıses yorumu
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı 6 yeni madde sıraladı Cinsel yönelim vurgusu
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı 6 yeni madde sıraladı Cinsel yönelim vurgusu
Ünlü DJ Berç Polat'a gasp şoku: Dehşet anları kameraya yansıdı!
Ünlü DJ Berç Polat'a gasp şoku: Dehşet anları kameraya yansıdı!
AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a ihale suçlaması! Yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a ihale suçlaması! Yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
AK Parti ilçe başkanı istifa etti! Makam odasında uyuşturucu ve hassas teraziyle uyurken görüntüsü çıktı
AK Parti ilçe başkanı istifa etti! Makam odasında uyuşturucu ve hassas teraziyle uyurken görüntüsü çıktı
Bülent Şakrak pazarcının 'Zam gelecek dolar oldu 14 lira' türküsüyle Instagram'ı yıktı
Bülent Şakrak pazarcının 'Zam gelecek dolar oldu 14 lira' türküsüyle Instagram'ı yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi! Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi! Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından biri
Meclis'te kavga çıkınca Celal Adan çileden çıktı! Kavga edeceksiniz dışarı çıkın orası müsait
Meclis'te kavga çıkınca Celal Adan çileden çıktı! Kavga edeceksiniz dışarı çıkın orası müsait