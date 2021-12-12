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MEDYA

'Lağım çukuru' deyip Ekşi Sözlük'e demediğini bırakmadı! TRT Haber'de Fuat Kozluklu isyan etti: Binlerce sapık...

TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu başta Ekşi Sözlük olmak üzere sosyal medya platformlarını topa tuttu.

TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, hafta içi her gece sunduğu Gece Bakışı programında, muhabir Ahmet Çakıcı’nın sosyal medyaya ilişkin hazırladığı “Sosyal medya insan haklarını tehdit ediyor mu?” adlı haberini sundu. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından TRT Haber ve programın sunucusu Fuat Kozluklu’ya sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medyadaki tepkilerden haberdar olan Kozluklu, programın kapanışı sırasında gelen eleştirilere isyan etti.

“Bize linç girişimi başlatan sosyal medya ruhsal cinayet işleyen psikopatlarla dolu. Ekşisözlük bir lağım çukuru“  diyen Kozluklu “Takma isimlerle kişilik haklarımıza taciz ve tecavüzde bulunan binlerce sapık. Hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırmış durumdayız. Allah bildiği gibi yapsın onları diyorum. Yazıklar olsun onlara” dedi.

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