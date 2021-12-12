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HDP

HDP'li Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuştu

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuşunca kısa süreli gerginlik yaşandı.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Bu kapsamda HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da partisi adına kürsüye çıktı. Uca, anadilde eğitim konusunda hükümete eleştirilerde bulundu, "Şimdi bu konuşmamı çok dilli bir vekil olarak Almanca ve Kürtçe olarak tekrar yapacağım" dedi.

Meclis sıralarından tepkiler yükselirken TBMM Başkanvekili Haydar Akar müdahale etti. Akar, "Sayın hatip, belki bir kelime belki bir cümle olabilir ama hangi dil olursa olsun bir metin okunamaz. Resmi dilimiz Türkçe" ifadelerini kullandı.

Akar'ın Uca'dan konuşmasını bitirmesini istemesinin üzerine HDP'li vekil bu kez de Kürtçe konuşmaya başladı. Başkanvekili'nin bir kez daha müdahale etmesinin üzerine Uca, Kürtçe konuşmasını bitirip yerine oturdu. Konuşmanın ardından MHP sıralarındaki tepkilerin sesi yükseldi.

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