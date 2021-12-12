BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
EĞİTİM

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi bu ay içinde TBMM'de görüşülecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini söyledi.

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşma yaptı.

Bakan Özer, öğretmenlerin merakla beklediği bir müjdeyi verdi. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Cemal Enginyurt öyle bir cevap verdi ki Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu
Cemal Enginyurt öyle bir cevap verdi ki Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu
Bursa'da çıkmayı kabul etmeyen kiracısına balkondan ateş açtı o anlar kamerada
Bursa'da çıkmayı kabul etmeyen kiracısına balkondan ateş açtı o anlar kamerada
İstanbul'da Türk bayrağını ikinci defa koparınca yakalandı! Sonu kötü bitti
İstanbul'da Türk bayrağını ikinci defa koparınca yakalandı! Sonu kötü bitti
Bursa'da yaşandı! Sosyal medyada tartışan kızlar meydanda saç saça baş başa kavga etti
Bursa'da yaşandı! Sosyal medyada tartışan kızlar meydanda saç saça baş başa kavga etti
Canlı yayında şehit babasına skandal sözler: Terbiyesizlik yapma, utanmaz herif
Canlı yayında şehit babasına skandal sözler: Terbiyesizlik yapma, utanmaz herif
'Lağım çukuru' deyip Ekşi Sözlük'e demediğini bırakmadı! TRT Haber'de Fuat Kozluklu isyan etti: Binlerce sapık...
'Lağım çukuru' deyip Ekşi Sözlük'e demediğini bırakmadı! TRT Haber'de Fuat Kozluklu isyan etti: Binlerce sapık...
Ekrem Açıkel 'şaka yapmıyorum' dedi! Et ve süt zammı sonrası Twitter'da olay oldu tepki çekti
Ekrem Açıkel 'şaka yapmıyorum' dedi! Et ve süt zammı sonrası Twitter'da olay oldu tepki çekti
Atatürk büstünü masaya koydu Ümit Özdağ Akit TV'ye fena ayar verdi! Sunucu kendine gelemedi
Atatürk büstünü masaya koydu Ümit Özdağ Akit TV'ye fena ayar verdi! Sunucu kendine gelemedi
Elkızı 9. bölüm fragmanı
Elkızı 9. bölüm fragmanı