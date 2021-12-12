Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi bu ay içinde TBMM'de görüşülecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini söyledi.
TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşma yaptı.
Bakan Özer, öğretmenlerin merakla beklediği bir müjdeyi verdi. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.