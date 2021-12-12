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Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim

Belediyelere kayyum atanmasına ilişkin HDP sıralarından yükselen sese cevap veren Bakan Kurum, "Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz üniversite diyoruz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 2022 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçelerine ilişkin görüşme yapıldı.

Bakan Murat Kurum milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un kayyum belediyelere ilişkin sözlerine “Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Bunu merak ediyorum. Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz çocuklarımız için okul diyoruz, eğitim diyoruz, üniversite diyoruz.

Siz yakmak diyorsunuz, yıkmak diyorsunuz, siz yakıp, yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler, milleti memnun etmek nedir bilmezler. Kayyum Belediyeleri’nden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz. Bundan sonra da umutlanmaya devam edeceksiniz. Umutlarınızı milletimiz boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de, terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Bunu müsaade etmez. Siz hala bunu öğrenemediniz” dedi.

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