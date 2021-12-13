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MAGAZİN

Erkan Özerman'ın Best Model yarışmacılarına küfür ettiği ifşa videosu: Kapat önünü o....

Best Model yarışmasında erkek adaylara 'masaj yap' şeklinde taciz mesajları attığı iddia edilen Erkan Özerman'ın haftasonunda gerçekleşen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara “gerizekalılar, kapat önünü o…pu” gizi sözler söylediği video ifşa oldu.

Best Model yarışmasında çekilen bir video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu videoda podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Daha önceki Best Model yarışmasında genç erkek yarışmacılara 'masaj' istediği yönünde mesajlar attığı iddiaıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve ardı ardına eski yarışmacılardan kendisiyle ilgili skandal iddialar öne sürülen organizatör Erkan Özerman ile ilgili magazin bombalarının ardı arkası kesilmiyor.

 "Kapat önünü o...pu"

Haftasonu gerçekleşen Best Model yarışmasında çekilen videonun ifşa olmasıyla sosyal medyada gözler Erkan Özerman'a çevrildi.

Videodaki erkek sesinin Özerman'a ait olduğu ve ünlü organizatörün podyumdaki kızlara "Kapat önünü o...pu" dediği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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