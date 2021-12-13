Bursa'da benzinlikte faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı

BURSA’nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün gece 22.00 sıralarında İznik-Bursa yolu 1. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mümin Yaşa’nın kullandığı 17 EA 849 plakalı otomobil, oto gaz almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Mümin Yaşa aracına gaz alırken, otomobil bir anda alevler sardı. Akaryakıt istasyonunda durumu gören diğer müşteriler panik halinde kaçmaya çalıştı. Otomobil akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.