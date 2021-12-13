BIST 2.104
DOLAR 14,10
EURO 15,92
ALTIN 812,11
YEREL

Sipariş geç geldi diye ortalığı birbirine kattı kadın döner bıçağıyla dehşet açtı

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta bir kebapçıya gelen kadın, siparişin geç çıkmasına sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Önce döner bıçağı çekip tehditler savuran kadın, daha sonra iş yerini taşlattığı iddia edildi. Mekanın taşlanma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddialara göre, restorana gelip ciğer siparişi veren kadın, siparişinin geç çıkmasına sinirlenerek mekan sahibi ile tartıştı.

Daha sonra döner bıçağı çektiği iddia edilen kadın, “Dükkanınızı başınıza yıkarım” diyerek tehditler savurdu. Zorla sakinleştirilen kadın, mekandan uzaklaştırıldı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, dükkanın önüne gelerek camları taşlamaya başladı. Dükkanın taşlandığı o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Döner bıçağı çekerek bizi tehdit etti”

Olay anlarını anlatan işyeri sahibi İsmet Erzen, “Bir kadın müşteri dükkana geldi ve ciğer sipariş etti. Siparişin hazırlanma süresi var yaklaşık 10- 15 dakika sürüyor. Tam siparişin çıktığı esnada kadın birden ayağa kalkarak bağırmaya başladı. ‘Ben bir saattir sipariş bekliyorum, nedir bu rezalet’ dedi. Ben siparişinin çıktığını söyleyerek sakin olmasını söyledim. Kadın öfke ile siparişi istemediğini söyleyince bende sinirlenerek ‘Neden istemediğin şeyin siparişini veriyorsun’ diyerek bağırdım. Tabi kadın o sırada küfürler etmeye başladı, dolabı yumrukladı. İçeriye girerek döner bıçağını aldı ve bizi tehdit etmeye başladı. ‘Siz kimsiniz bana bağırıyorsunuz, size keseceğim” diyerek döner bıçağı ile üzerimize geldi. Kadını sakinleştirmeye çalıştık ve o sırada baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise birilerine konum attı. ‘Abilerim şimdi Kasımpaşa’dan gelecek, dükkanınızı başınıza yıkacak’ gibi şeyler söyledi ve dükkandan gitti. Yani biz ne yaptık bilmiyorum. Sadece hizmet etmeye çalıştık, insan gibi davrandık bize böyle mi davranman gerekiyordu” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karnabahar kızartması nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
Karnabahar kızartması nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
Kübra Par, Akit TV sunucusuna 'ekran cambazı' deyip sordu! 'O papyonunu sana zorla Atatürk mü taktırdı?'
Kübra Par, Akit TV sunucusuna 'ekran cambazı' deyip sordu! 'O papyonunu sana zorla Atatürk mü taktırdı?'
Ümraniye’de LPG’li otomobil alev topuna döndü
Ümraniye’de LPG’li otomobil alev topuna döndü
Samsun'da herkesin gözü önünde ölüme atladı! Dehşet anları kamerada
Samsun'da herkesin gözü önünde ölüme atladı! Dehşet anları kamerada
Sana Söz 7. bölüm fragmanı (Final)
Sana Söz 7. bölüm fragmanı (Final)
HDP'nin İstanbul kongresinde Öcalan sloganları
HDP'nin İstanbul kongresinde Öcalan sloganları
HDP'li Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuştu
HDP'li Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuştu
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi bu ay içinde TBMM'de görüşülecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi bu ay içinde TBMM'de görüşülecek
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Cemal Enginyurt öyle bir cevap verdi ki Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu
Cemal Enginyurt öyle bir cevap verdi ki Armağan Çağlayan'ı kahkahaya boğdu