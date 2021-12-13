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Karnabahar kızartması nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Değişiklik arayanlar için çok güzel bir tarifimiz var karnabahar kızartması! İşte tarifi...

Etli çiçekleri ve öbek öbek görüntüsüyle en sevilen kış sebzelerinden olan karnabahardan yapılacak en güzel ve pratik tariflerin başında karnabahar kızartması geliyor. Öyle güzel ki karnabahar yemeğini aratmıyor. İşte sizler için enfes karnabahar kızartması tarifi. Afiyetler olsun...

Malzemeler;

Kaynatmak İçin 1 kilo karnabahar Yeterince tuz, Yeterince su, Sosu İçin; Yeterince su, 3 adet yumurta Baharatlı Karışım İçin; 2 su bardağı galeta unu 1 su bardağı un 1 tatlı kaşığı Köri Sos 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber Kızartmak için sıvıyağ Yeterince su.

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