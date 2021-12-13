MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün M'si Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Suden, aldığı eleştirilerin ardından yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, direk dansı yaptı. 58 yaşında fit fiziği ve görünümüyle dikkat çeken Biricik Suden, o anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilen Suden, yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.

Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı. Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.