BIST 2.104
DOLAR 14,10
EURO 15,92
ALTIN 812,11
MAGAZİN

MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün M'si Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Suden, aldığı eleştirilerin ardından yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, direk dansı yaptı. 58 yaşında fit fiziği ve görünümüyle dikkat çeken Biricik Suden, o anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilen Suden, yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.

Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı. Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil
Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil
Bursa'da benzinlikte faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı
Bursa'da benzinlikte faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı
Sipariş geç geldi diye ortalığı birbirine kattı kadın döner bıçağıyla dehşet açtı
Sipariş geç geldi diye ortalığı birbirine kattı kadın döner bıçağıyla dehşet açtı
Karnabahar kızartması nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
Karnabahar kızartması nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
Erkan Özerman'ın Best Model yarışmacılarına küfür ettiği ifşa videosu: Kapat önünü o....
Erkan Özerman'ın Best Model yarışmacılarına küfür ettiği ifşa videosu: Kapat önünü o....
Ümraniye’de LPG’li otomobil alev topuna döndü
Ümraniye’de LPG’li otomobil alev topuna döndü
Samsun'da herkesin gözü önünde ölüme atladı! Dehşet anları kamerada
Samsun'da herkesin gözü önünde ölüme atladı! Dehşet anları kamerada
Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı
Sana Söz 7. bölüm fragmanı (Final)
Sana Söz 7. bölüm fragmanı (Final)
HDP'nin İstanbul kongresinde Öcalan sloganları
HDP'nin İstanbul kongresinde Öcalan sloganları