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MEDYA

Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil

"Beni Hürriyet'ten çıkarmasalardı, ben ayrılmazdım. Bunun üzerinden kahramanlık yapacak bir anlayışım yok" diyen Ertuğrul Özkök, kendisine yönelik 'dansöz' eleştirileri için de şöyle konuştu: "Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için..."

Gazeteci Ertuğrul Özkök, medya sektöründe kullanılan 'her devrin adamı' sıfatına ilişkin bir soruya yanıt verirken "Bana 'her devrin adamısın' dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için" dedi.

Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın’ın sunduğu “Tarafını Seç” programına konuk olan Özkök, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. 

"İşimin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım"

Medya sektöründeki 'her devrin adamı' nitelemesini değerlendiren Özkök, Hürriyet gazetesinin popüler bir gazete olduğunu ve her kesimden kitlesinin olduğunu belirterek "Ben siyasetçi veya militan değilim. Bir gazete yönetiyorum elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup, her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve  gazetemi dalgalı denizlerde bir yerden bir yere götürmek... Ben üzerinde orak-çekiç olan bir gazete yönetmedim. Bu gazetenin okuyucusu arasında herkes vardı. Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi" diye konuştu. 

Çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum

Özkök, "Bana 'her devrin adamısın' dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bugün gazeteciler de jonglörcü, herkes jonglörcü" dedi. 

"Herkes zaten kendi bulunduğu yeri onurlu, vatansever olarak görüyor"

Gazetecilik kariyerini iktidara yakın bir gazeteci olarak yaptığını söyleyen Özkök, "Ama benim yönettiğim gazetede onun tam eksine düşünceleri de savunan insanlar da vardı. Herkes zaten kendi bulunduğu yeri onurlu, vatansever olarak görüyor" ifadelerini kullandı. 

Beni Hürriyet'ten çıkarmasalardı ben ayrılmazdım

Özkök sözlerinin devamında "Beni Hürriyet'ten çıkarmasalardı ben ayrılmazdım. Açık açık söyleyeyim. Benim çıkıp bunun üzerinden kahramanlık yapacak bir anlayışım yok" dedi. 

 

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