TV8 2. sayfa canlıda Buket Aydın'dan dikkat çeken Dolar ve Euro yorumu ve 'Cahildim' itirafı

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayının bugünkü konuğu Buket Aydın, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. Sunucuların lüks markalara düşkün olup olmadığı sorusuna karşılık, marka takıntısı olmadığını ancak marka ürünleri tercih ettiğini söyleyen Aydın, dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çekerek "Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum, çünkü şu anda alamazdım" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada Buket Aydın'a 'Derdin bu mu' gibi eleştiriler yöneltildi. Öte yandan Buket Aydın, geçmişte gerçek kürk satın aldığını ve giydiğini, fakat sonradan hayvanların uğradıkları zulme tanıklık ettikçe pişman olup evinde bir odaya bir daha giyilmemek üzere kaldırıp üstünü örttüğünü söyleyerek, çok pişman olduğunu ev hata yaptığını belirterek 'O dönem cahildim' itirafında bulundu.