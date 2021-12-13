TV8 2. sayfa canlıda Buket Aydın'dan dikkat çeken Dolar ve Euro yorumu ve 'Cahildim' itirafı
TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan haber spikeri Buket Aydın Dolar ve Euro son durumuna ilişkin yaptığı yorumla sosyal medyada dikkat çekti. Dolar ve euronun yükseldiğine dikkat çeken Buket Aydın, "Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum" ifadelerini kullanarak, çantayla yatırım yaptığını söyledi. Buket Aydın geçmişte gerçek kürk giydiğini de itiraf ederek 'Cahildim' dedi.
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayının bugünkü konuğu Buket Aydın, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. Sunucuların lüks markalara düşkün olup olmadığı sorusuna karşılık, marka takıntısı olmadığını ancak marka ürünleri tercih ettiğini söyleyen Aydın, dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çekerek "Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum, çünkü şu anda alamazdım" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada Buket Aydın'a 'Derdin bu mu' gibi eleştiriler yöneltildi. Öte yandan Buket Aydın, geçmişte gerçek kürk satın aldığını ve giydiğini, fakat sonradan hayvanların uğradıkları zulme tanıklık ettikçe pişman olup evinde bir odaya bir daha giyilmemek üzere kaldırıp üstünü örttüğünü söyleyerek, çok pişman olduğunu ev hata yaptığını belirterek 'O dönem cahildim' itirafında bulundu.
Son dönemde özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Buket Aydın'a programda lüks markalara ait ürünlere olan ilgisi soruldu. Sunucular Müge ve Gülşen, ünlü sunucuya aldıktan sonra uykularını kaçıran bir parçası olup olmadığını sordu.
En çok ayakkabı ve çantaya para dökmüş
Buket Aydın hayatıdna en çok ayakkabı ve çantalara para verdiğini, çok para verdiği ürünlerinin olduğunu ifade etti.
Aydın, 2. Sayfa programında çantalara olan sevgilisini dile getirerek daha önce aldığı çantalardan dolayı memnuniyetinin altını çizdi.