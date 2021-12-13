Orhan Pamuk'tan hükümete sert eleştiriler: 40 yıl önce ülkemin bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim

Yazar Orhan Pamuk ödül töreninde hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. "40 yıl sonra ülkemin hem ekonomik hem siyasi olarak bu kadar kötü bir durumda olacağını asla hayal edemezdim" diyen Pamuk millete sabır diledi.

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 'Veba Geceleri' adlı son romanıyla 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan yazar Orhan Pamuk, törende yaptığı konuşmasında, “40 yıl önce ülkemin hem ekonomik hem siyasi olarak bu kadar kötü durumda olacağını asla hayal edemezdim” dedi.

Ödüle değer görülen romanında; pandemi süreciyle hayatımıza giren karantina kurallarının aynı zamanda devletleri otoriterleştirdiğine değindiğini söyleyen Pamuk, "Ama bizim devletimizin son 5 yıldır otoriterleşmek için bir salgına ihtiyacı yoktu" diye konuştu.

“Bu kadar kötü durumda olacağını asla hayal edemezdim”

Düşünce özgürlüğünün kısıtlandığını, gazetecilerin ve yazarların sorgusuz sualsiz, uydurma gerekçelerle hapse atıldığını belirten Pamuk,” 45 yıldır bu konularla meşgulüm; asla aklıma gelmezdi 40 yıl sonra ülkemin hem ekonomik hem siyasi olarak bu kadar kötü bir durumda olacağını asla hayal edemezdim" diye konuştu. Pamuk, sözlerinin devamında da, "Allah millete sabır ve direnme gücü versin" dedi.

TGC içerisinde, baskı ortamına rağmen fikirlerini 'kahramanca' söyleyebilen gazetecilerin yer aldığını söyleyen Pamuk, bu ödülü almaktan da onur duyduğunu belirtti.