Ekrem İmamoğlu, Sedat Peker'e özendi! Söze 'ulan' diye başladı

İSTANSUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın temel atma töreninde yaptığı konuşmada Sedat Peker'e özendi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na “Ulan" diye başlayan cümlelerle hedef aldı. "Ulan Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Tuzla Aydınlık Evler projesinin temel atma töreninde öyle bir konuştu ki izleyenlerin gözünün önüne Sedat Peker'in videoları geldi. İmamoğlu'nun özellikle Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na “Ulan" diye başlayan cümlelerle hedef alması dikkat çekerken, İBB Başkanı'ndan çok Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşması da dikkat çekti.

İstanbul'u kaybettiklerine ne kadar üzüldüler daha çok üzülecekler!

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren İmamoğlu, "Bu İstanbul, ne kadar ağır geldi bu arkadaşlara, ne kadar üzüldüler. Çok daha üzülecekler. Çünkü, 16 milyon mutlu oluyor burada. 16 milyonun mutluluğu değil; anlıyoruz ki bunlar, kendilerine burayı mülk edinmişler. Mülk edinmişlik üzerinden, bir kavga içerisindeler...” dedi.

İstanbul'u birilerine bırakmadı; yolladı sizi. Kovdu sizi, kovdu!

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na işaret ederek, “Bürokrasi boyunca eli titreyerek, bir ilçenin siyasi ilçe başkanından onay almadan imza atamayan ve şimdi bakan olmuş isim, ‘İstanbul'u birilerine bırakamayız’ diyor. Zaten bu millet, İstanbul'u birilerine bırakmadı; yolladı sizi. Kovdu sizi, kovdu."

Bakan'a önce 'Allah'ın adamı' sonra da 'şaşkın' dedi

Bakan Karaismailoğlu'na eleştirilerini sürdüren Ekrem İmamoğlu, "Koca devletimizin bakanı, belediyeyle yarışıyor. ‘Şu metroyu ben yapıyorum. Bu metroyu ben yapıyorum.’ Yapacaksın tabii. Devletin bakanısın Allah'ın adamı. ‘Gayrettepe’den havalimanına metro yapıyorum.’ Bilmem nereden bilmem nereye… Yapacaksın tabii. Ayıptır. Belediyeyle devletin bakanı yarışır mı? Şaşkın. Bunlar şaşkın. Vallahi şaşkın. Yahu memleketin derdine bak. 1 dolar olmuş 15 lira. Daha 4-5 sene önce 3 liraydı” diye konuştu.

Sen, hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın!

“Bak Allah şahit; bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam” diyen İmamoğlu, “Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar. Çıldıracağım Allah'ım. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Ulan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? ‘Büyük gemileri geçireceğiz.’ Sen, hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Ben, utanç duyuyorum. Bundan mutlu değilim. Üzülüyorum” şeklinde konuştu.