Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralanırken arkadaşı öldü

Orhan Pamuk'tan hükümete sert eleştiriler: 40 yıl önce ülkemin bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim

Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil

İlk kez bu kadar net görüntülendi: Gizli ve güçlü bir yırtıcı