Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralanırken arkadaşı öldü
BALIKESİR'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir Susurluk mevkiinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.
Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Ergül ise hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.