Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü konuştu

Hepsi grubunun üyelerinden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi. TIR dorsesine çarpan Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti, Ünlü sanatçı Gülçin Ergül ise hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü kazayı anlattı: Sağ şeritten giderken araç altıma girdi hepsi bu!

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybettiği trafik kazasında yaralı şekilde kurtulan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi hastanede devam ediyor. Ayakta tedavi edilen Ergül'ün önümüzdeki günlerde taburcu olması planlanıyor. Kazaya karışan TIR'ın şoförü yaptığı açıklamada, "Sağ şeritten altıma girdi" dedi.

Bir döneme damgasını vuran müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanıp apar topar hastaneye kaldırılırken, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan sevgilisini dün gece geçirdikleri feci trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu. Kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül'ün olaydan saatlerce önce verdiği röportaj sosyal medyaya bomba gibi düştü. 1 ay önce çıkardığı klibinde de geçirdiği gibi bir trafik kazası sahnesi yer alan şarkıcı, röportajında klipteki o kaza anından bahsederken "Aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu" sözleriyle 'Sevgilisini kaybedeceğini hissetmiş' dedirtti.



