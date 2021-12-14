Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan şok iddia! "Katar'la swap anlaşmasında 1 dolar 22 lira kabul edildi"

Doların ateşi bir türlü dindirilemezken Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz'dan şok bir iddia geldi. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında (Türk Lirası - Katar Riyali takas anlaşması) 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiğini iddia etti.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz'un Katar'la yapılan Swap anlaşmasında 1 doların 22 liraya sabitlendiğini idda etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Diğer yandan dün döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Merkez Bankası müdahalesiyle kur gün içerinde en yüksek 14.75 seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası'nın dolara doğrudan 4. müdahalesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeref Oğuz, "Kurdaki tsunami rezervleri yer yutar Merkez Bankası, 4'ncü müdahalesini yapıyor. 4 milyar $ harcandı, dolar durmadı. Şimdi de Katar'la dolar 24 tl'den anlaşma söylentisi." ifadelerine yer vermişti.