Maaşından dert yandı! İsmail Küçükkaya 'Hayatımdan memnun değilim' deyip isyan etti.

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, yüksek enflasyon ve dolar kurundaki dalgalanmalara isyan etti.

Türkiye'de gündem, döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış ve enflasyon oranları... Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, döviz endeksli ürünlerin satışının durmasına neden oldu. FOX ekranlarında her sabah yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya da, yaşanan bu duruma canlı yayında tepki gösterdi.



Hayatından memnun olmadığını, dolar ve enflasyonla maaşının eridiğini dile getiren Küçükkaya, "Şu an hayatınızdan memnun musunuz? Ben değilim... Şu an benim kazancım eridi ben size söyleyeyim. Ben de maaşlı çalışan bir işçiyim. Sabah ekip arkadaşlarımla da konuşuyorduk bizim maaşımız eridi mesela. Enflasyona bakıyorsun bir de resmi enflasyona... Dolarla hesaplamayı zaten geçtim. Dolara zaten bakarsan geçen sene aldığın maaş yarı yarıya eridi. Ben memnun değilim yaşadıklarımdan, siz memnun musunuz?" dedi..